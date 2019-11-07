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إيران: بلغنا إنتاج مرحلة ما قبل الاتفاق النووى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:33 م
إيران: بلغنا إنتاج مرحلة ما قبل الاتفاق النووى مؤسسة فوورد - وتخصيب اليورانيوم
وكالات

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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عودة الطاقة الإنتاجية لمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن كمالوندي : لقد استطعنا بواسطة الأجهزة الجديدة التي دشنت خلال الخطوة الثالثة (من عملية تقليص التعهدات النووية) أن نضيف 2600 "سو" إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد، وبالتالي سنتمكن من إنتاج 9 آلاف و500 "سو"، أي الطاقة الإنتاجية في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كمالوندي، اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة : أن اجتماع مجلس الحكام اليوم، هو في الواقع اجتماع تمهيدي على ان ينعقد الاجتماع الرئيسي غدا بفيينا لمناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ اتفاق الضمانات حول ايران.

وتابع: أن مندوب إيران الدائم في فيينا، سيحضر الاجتماع لشرح مواقف طهران في هذا الخصوص.

وأشار كمالوندي الى أن، إيران أنتجت 25 طنا من غاز "سادس فلورايد اليورانيوم" (UF۶) من النفايات النووية السابقة، مضيفا: نحن قادرون خلال السنوات الست القادمة أن نلبي احتياجات منشأة فردو (في قم المقدسة – جنوب طهران) بواسطة منتجات النفايات النووية.

وتابع: أن ذلك يشكل إنجازا ملحوظا على الصعيدين الاقتصادي والستراتيجي في البلاد.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني قد أعلن الثلاثاء الماضي بدء "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في إطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر الحالي، بواسطة ضخ الغاز الى أجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط أن يعود شركاء الاتفاق النووي إلى تعهداتهم أيضا.


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الطاقة النووية الإيراني

منظمة الطاقة النووية

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حسن روحاني

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