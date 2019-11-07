إياتا: الطلب على النقل الجوى ينمو 3.8% فى سبتمبر والشحن يهبط 4.5%

رويترز

اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ان الطلب على النقل الجوى ينمو 3.8% فى سبتمبر والشحن يهبط 4.5%.

ومعامل الحمولة يرتفع 0.4 نقطة مئوية إلى 81.9 %.

وحركة نقل الركاب على مستوى العالم من حيث إيرادات كيلومترات المسافرين ارتفعت 3.8% في سبتمبر .

والطاقة الاستيعابية في سبتمبر تزيد 3.3 %.

والطلب على الشحن الجوي ينخفض 4.5 %.

والطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي ترتفع 2.1 % في سبتمبر .

ومعامل حمولة الشحن الجوي العالمي في سبتمبر ينخفض 3.2 نقطة مئوية.

واضاف الرئيس التنفيذي لإياتا ان تعليق رفع الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة في أكتوبر نبأ طيب لكن تجارة بتريليونات الدولارات تأثرت بالفعل مما ساهم في انخفاض الطلب في سبتمبر بنسبة 4.5 % على أساس سنوي.