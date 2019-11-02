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(اياتا): أفريقيا تسجل ارتفاعا فى الطلب لسوق الشحن الجوى

السبت، 02 نوفمبر 2019 08:00 م
(اياتا): أفريقيا تسجل ارتفاعا فى الطلب لسوق الشحن الجوى اياتا
أ ش أ

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا أن الطلب على شحن البضائع جوا سجل نموا ملحوظا هذا العام فى قارة أفريقيا مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح الاتحاد الدولى للنقل الجوى، ومقره بمدينة مونتريال الكندية - في بيان - أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لم تؤثر سلبا على سوق الشحن الجوى للبضائع فى أفريقيا، بل على العكس سجل هذا السوق نموا فى الطلب مقارنة بعام 2018.

وأشار البيان إلى أن الناقلين الأفارقة سجلوا نموا قويا لشحن البضائع جوا، لاسيما خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

 


اياتا

الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا

الحرب التجارية

سوق الشحن الجوى

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