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إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث سير متفرقة بالوادى الجديد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:06 م
إصابة 5 أشخاص فى 3 حوادث سير متفرقة بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، فى 3 حوادث متفرقة بمركزى الخارجة والداخلة فى محافظة الوادى الجديد

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول مصابين الى مستشفى الداخلة والخارجة العام فى حوادث مرورية

تبين إصابة بشندى سيد محمد، 59 سنة مقيم بمدينة موط بمركز الداخلة، فى حادث انقلاب دراجة نارية باشتباه كسر مضاعف فى الساق اليمني، وجرى نقله لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وإصابة مصطفى عبد الغنى عبد الله، 25 سنة، فى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم فى حادث مرورى بحى الزهور بمدينة الخارجة، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام للعلاج

كما أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة - أبو منقار بمركز الفرافرة، وهم عمر أسامة محمد، 17 سنه ومصاب باشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالضلوع، وأحمد محمد جاد، 30 سنة كدمة بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليسرى، محمود شوقى إبراهيم، 22 سنة ومصاب بكسر بالذراع الأيسر والرقبة وكسر بالقدم اليمني، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام للعلاج.

 

 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

قسم شرطة الخارجة

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