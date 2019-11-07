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إرجاء معرض بيروت الدولى للكتاب إلى فبراير المقبل بسبب المظاهرات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:16 م
إرجاء معرض بيروت الدولى للكتاب إلى فبراير المقبل بسبب المظاهرات مظاهرات العراق
ا ش ا

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أعلن النادي الثقافي العربي "الجهة المنظمة لمعرض الكتاب في لبنان" ونقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين، تأجيل موعد إقامة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ 63 التي كانت مقررة نهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك إلى شهر فبراير المقبل، في ضوء الاحتجاجات والمظاهرات التي تعم لبنان.
 
وذكر النادي الثقافي العربي - في بيان لها مساء اليوم - أنه نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، وحرصا على إقامة المعرض ونجاحه، وبعد المشاورات مع أصحاب دور النشر، فقد تقرر تأجيل موعد إقامة المعرض، بحيث ينعقد في 28 فبراير وحتى 10 مارس المقبلين.
 
وكانت دورة هذا العام من معرض بيروت الدولي للكتاب من المقرر أن تنعقد خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، بمشاركة من 150 دار نشر عربية ولبنانية، إضافة إلى وجود أجنحة لعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها دولة الكويت وسلطنة عُمان وأوكرانيا.

معرض بيروت

لبنان

النادي الثقافي العربي

الكويت

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