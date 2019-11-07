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إحباط تهريب أدوية بشرية داخل ملابس مسافر عبر منفذ أرقين جنوب أسوان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:27 م
إحباط تهريب أدوية بشرية داخل ملابس مسافر عبر منفذ أرقين جنوب أسوان ميناء أرقين البرى
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسه أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدويه البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
 
فبناءا علي مذكرة مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي ومحمود حمدى بإدارة الأمن الجمركي مفادها إعتزام الراكب م . ع . ع عربى الجنسيه تهريب كميه من الأدوية البشرية .
 
وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنه من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش أمتعه الراكب الشخصيه تبين وجود عدد9500حبه يورينكس(urinex) و 800 قرص هالونيز (Halonace) و 9500 قرص مانوماك 40 (monomak40) و 23000 قرص أندرال (inderal40) و 1000 قرص مانوماك 20 (monomak20) مخبأه داخل طيات الملابس بامتعته الشخصية .
 
قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم. 40 لسنة 2019 وحرر المحضر أحمد ابراهيم وتم احاله المحضر للنيابة العامة.
 
 

جمارك

أرقين

تهريب

أدوية

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