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إحالة 99 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لاهمالهم فى العمل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:54 م
إحالة 99 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لاهمالهم فى العمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام  جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية للعمل على تسهيل وقضاء مصالح المواطنين. 
 
وفى هذا السياق شنت  إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة شبراخيت حملة رقابية علي عدد  من وحدات وادارات الخدمات مثل المدارس والوحدات الصحيه ووحدات التضامن الاجتماعى .
 
وأسفرت اللجنة عن إحالة 99 من العاملين بتلك الأماكن لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانونى بين غياب وترك عمل.
 
وشدد اللواء هشام آمنه علي إستمرار  تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكداً عدم قبوله أي تقصير .
 
 
 
 

 


البحيره

شبراخيت

محافظ البحيره

حملات رقابيه

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