إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات .

وكانت معلومات وردت للرائد علاء أبو المجد ، معاون وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، مفادها أن "ع. ا"، 20 سنة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6910 لسنة 2019م عابدين "سرقة" يزاول نشاطا إجراميا في مجال ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وخلال الفحص تبلغ لضباط مباحث القسم، من صاحب فندق بتواجد المتهم ضمن نزلاء الفندق، وانتقل ضابط مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.