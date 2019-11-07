إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة التجارة بالأقراص المخدرة فى شبرا

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عاطل "مسجل خطر "، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "الأقراص المخدرة"، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه، فى منطقة شبرا.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث روض الفرج باتجار " عادل.أ " 37 سنة عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة.

أكدت التحريات، صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث شبرا، من القبض عليه وبحوزته كمية 500 قرص مخدر ترامادول، وسلاح أبيض " مطواه قرن غزال "، و600 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحايزته للمخدرات بقصد ترويجها، والمبلغ المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى محكمة الجنايات.