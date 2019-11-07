سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة التجارة بالأقراص المخدرة فى شبرا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:25 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة التجارة بالأقراص المخدرة فى شبرا اقراص مخدرات-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عاطل "مسجل خطر "، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "الأقراص المخدرة"، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه، فى منطقة شبرا.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث روض الفرج باتجار " عادل.أ " 37 سنة عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة.
 
أكدت التحريات، صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث شبرا، من القبض عليه وبحوزته كمية 500 قرص مخدر ترامادول، وسلاح أبيض " مطواه قرن غزال "، و600 جنيه، وهاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف المتهم بحايزته للمخدرات بقصد ترويجها، والمبلغ المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.
 
 تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى محكمة الجنايات.
 
 
 

 


إحالة عاطل

مسجل خطر

المحاكمة الجنائية

اتجار المخدرات

أقراص مخدرة

قسم شبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة