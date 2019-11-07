أوامر باعتقال المخربين واستئناف العمل بميناء أم قصر بالعراق

بغداد(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الخميس، عن صدور أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المتحدث عبد الكريم خلف قوله إنه "تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا"، مضيفا أنه سيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لإحالتهم إلى القضاء.



كان المتحدث قد أعلن أمس الأربعاء أن خسائر المظاهرات التي تشهدها البلاد قدرت بستة مليارات دولار ، وأكد أن ما يجري فى ميناء أم قصر سبب أضرارا بالغة للمواطن العراقى.



وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع بمحافظة البصرة جنوبى البلاد، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، اليوم استئناف العمل في مصفاة نفط الناصرية بعد مغادرة المحتجين للمنطقة المحيطة بالمصفاة، كما أعلن المسؤولون بميناء أم قصر استئناف العمل فى الميناء بعد أسبوع من إغلاقه من قبل المتظاهرين