أمن بنى سويف يتلقى بلاغين باختفاء عامل وسائق

بنى سويف هانى فتحى

اختفى عامل وسائق، عقب خروجهما من منزل أسرتيهما بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، ولم يعدا إلى منزلهما حتى الآن وحرر والديهما محضرين بمركز شرطة الواسطى بتغيبها والإدلاء بأوصافهما .

وفى البلاغ الأولى تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغاً "شعبان.م.أ" 46 سنة، عامل، ومقيم بقرية صفط الشرقية التابعة لدائرة المركز يفيد بغياب نجله ويدعى "حسام" 18 سنة، عامل، وأدلى والده بأوصافه حيث لا توجد به علامات مميزة، وأنه نجله قام بالذهاب للعمل بمحافظة الإسكندرية منذ حوالي شهرين تقريباً ولم يعد ولم يتهم أحد ونفى وجود شبهه جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة والنشر عن الغائب بأوصافه، وتم تحرير محضر رقم 6750 إداري مركز الواسطى.

وفى البلاغ الثانى تلقى مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقي بلاغ من " سيد.م. أ" 48 سنة، عامل ومقيم بقرية جزيرة المساعدة التابعة لدائرة المركز يفيد بغياب نجله "إسلام" 22 سنة، سائق وأدلى والده بأوصافه حيث لا توجد به علامات مميزة، وأن نجله قام بالخروج من المنزل منذ حوالى 15 يوما تقريباً ولم يعد ولم يتهم أحد، ونفى وجود شبهه جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة والنشر عن الغائب بأوصافه، وتم تحرير محضر رقم 6746 إداري مركز الواسطى.