سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الإنقاذ النهرى ببنى سويف ينقذ سيدة حاولت الانتحار

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:06 م
الإنقاذ النهرى ببنى سويف ينقذ سيدة حاولت الانتحار إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، من إنقاذ مندوبة مبيعات، حاولت الانتحار بإلقاء نفسها فى مياه النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف بكورنيش النيل دائرة قسم بنى سويف، على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة.

 

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بإقدام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بمياه النيل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة دائرة القسم.

 

وانتقل مأمور وضباط قسم بنى سويف وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم إنقاذ السيدة من الغرق، حيث تبين أنها تدعى "علياء. أ. م. ح" 29 عاما، مندوبة مبيعات بإحدى شركات الملابس بمحافظة المنوفية، ومقيمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونقلت لمستشفى بنى سويف العام، لتلقى الاسعافات الأولية، وحالتها العامة متوسطة.

 

كما تبين من التحريات الأولية وسؤال المصابة قررت أنها قامت بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل بقصد الانتحار، لمرورها بحاله نفسية سيئة نتيجة خلافات بينها وبين طليقها " رأفت. ع. ع" 38 عاما، بائع خردة، مقيم قرية النويرة بمركز إهناسيا، ورفضه السماح لها برؤية ابنائها المقيمين لديه، أو مقابلتهم.

 

وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 4771 إدارى قسم شرطة بنى سويف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.


بنى سويف

أمن بنى سويف

انتحار

غرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة