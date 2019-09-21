الإنقاذ النهرى ببنى سويف ينقذ سيدة حاولت الانتحار

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، من إنقاذ مندوبة مبيعات، حاولت الانتحار بإلقاء نفسها فى مياه النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف بكورنيش النيل دائرة قسم بنى سويف، على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بإقدام إحدى السيدات بإلقاء نفسها بمياه النيل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط قسم بنى سويف وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم إنقاذ السيدة من الغرق، حيث تبين أنها تدعى "علياء. أ. م. ح" 29 عاما، مندوبة مبيعات بإحدى شركات الملابس بمحافظة المنوفية، ومقيمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونقلت لمستشفى بنى سويف العام، لتلقى الاسعافات الأولية، وحالتها العامة متوسطة.

كما تبين من التحريات الأولية وسؤال المصابة قررت أنها قامت بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل بقصد الانتحار، لمرورها بحاله نفسية سيئة نتيجة خلافات بينها وبين طليقها " رأفت. ع. ع" 38 عاما، بائع خردة، مقيم قرية النويرة بمركز إهناسيا، ورفضه السماح لها برؤية ابنائها المقيمين لديه، أو مقابلتهم.

وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 4771 إدارى قسم شرطة بنى سويف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.