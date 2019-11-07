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أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهم 70 طربة حشيش

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:52 م
أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهم 70 طربة حشيش حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط عاطلين بمنطقة المنتزه، لاتجارهما في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم وضبط بحوزته 69 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
 
فيما ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه القبض على آخر بحوزته طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
 
وبمواجهتهما اعترفا المتهمين فى التحقيقات بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
 
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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