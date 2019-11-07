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أمريكا تصنف "أمادو كوفا" العضو البارز بجماعة تابعة للقاعدة إرهابيا عالميا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:23 م
أمريكا تصنف "أمادو كوفا" العضو البارز بجماعة تابعة للقاعدة إرهابيا عالميا أمادو كوفا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تصنف "أمادو كوفا" العضو البارز فى إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، كإرهابى عالمى بموجب أوامر تفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية

 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس اليوم الخميس إن هذا التصنيف يهدف إلى منع استخدام الموارد اللازمة للتخطيط بهدف شن هجمات إرهابية وتنفيذها


وأضافت أن من بين تبعات هذا القرار حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة بالولايات المتحدة مما له صلة بذلك الشخص، والتى تأتى لاحقا إلى داخل الولايات المتحدة أو ضمن ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأشخاص الأمريكيون عموما من الانخراط فى أى معاملات معه.


ولفت إلى أن أمادو كوفا هو عضو بارز فى جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين)، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة النشطة فى منطقة الساحل بأفريقيا، والتى صنفتها وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية فى سبتمبر 2018، وقد تم إنشاء تلك الجماعة فى مارس 2017 بقيادة إياد غالى والذى تم تصنيفه من جانب الخارجية الأمريكية كشخص إرهابى عالمى كذلك.


وأوضحت المتحدثة أن تلك الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات والخطف منذ مارس 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني، وشملت هذه الهجمات ما حدث فى يونيو 2017 فى منتجع يتردد عليه الغربيون خارج باماكو عاصمة مالى ، وعدة هجمات مميتة على القوات المالية ؛ إلى جانب اعتداءات منسقة واسعة النطاق فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ، فى 2 مارس 2018، وفى وقت سابق من هذا العام ، قاد كوفا هجوما على الجيش المالى قتل فيه أكثر من 20 جنديًا.


الولايات المتحدة

القاعدة

الإرهاب

أمادو كوفا

تنظيم القاعدة

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