فرنسا تعلن عن مقتل الرجل الثانى فى أخطر التنظيمات الإرهابية التابعه للقاعدة

وكالات الأنباء

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة فى مالى قتلت مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربى، الرجل الثانى فى "جماعة نصرة الإسلام " التابعة لتنظيم القاعدة.

وقالت الوزيرة فلورانس بارلى، اليوم الأربعاء، إن الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، قتل ليل 8-9 أكتوبر في مالي، بعملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية.

وأضافت الوزيرة، أثناء عودتها من جاو في مالي إلى فرنسا، أن أبا عبد الرحمن المغربي كان "ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل، لا سيما من قبل الأمريكيين".

وكان المغربي قد التحق بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب" فى عام 2012.

وأصبح المغربي المرشد الروحى للتنظيم قبل أن يؤسس مع إياد أغ غالي "جماعة نصرة الإسلام "، علما أن الأخير هو على رأس قائمة المطلوبين في منطقة الساحل.

ويعتبر أبو عبد الرحمن المغربي مهندس توسع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، وهو ثاني أبرز شخصية في "جماعة نصرة الإسلام " تقتل هذا العام، بعد الجزائري، جمال عكاشة، المعروف بـ"يحيى أبو الهمام" الذي قتل في فبراير.