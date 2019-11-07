أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" بنحو 179.36 ريال سعودى مقابل 47.83 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 179.36 ريال بما يعادل 47.83$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.41 ريال بما يعادل 43.84$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.94 ريال بما يعادل 41.85$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.52 ريال بما يعادل 35.87$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.62 ريال بما يعادل 27.90$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.68 ريال بما يعادل 23.91$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,578 ريال بما يعادل 1,487$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,256 ريال بما يعادل 334.79$

سعر كيلو الذهب بنحو 179,355 ريال بما يعادل 47,826$