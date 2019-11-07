سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:52 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" بنحو 179.36 ريال سعودى مقابل 47.83 دولار أمريكى.

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  179.36 ريال      بما يعادل  47.83$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  164.41 ريال      بما يعادل  43.84$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  156.94 ريال      بما يعادل  41.85$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  134.52 ريال      بما يعادل  35.87$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  104.62 ريال      بما يعادل  27.90$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.68 ريال         بما يعادل  23.91$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,578  ريال        بما يعادل  1,487$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,256 ريال        بما يعادل  334.79$

سعر كيلو الذهب       بنحو 179,355 ريال     بما يعادل  47,826$


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

عيار 21

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة