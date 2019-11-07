آلات النفخ الموسيقية تحميك من أمراض التنفس والربو وتقوى عضلاتك

كتبت إيناس البنا

إذا كنت ممن يحب العزف على آلات النفخ الموسيقية، فقد تكون فى صحة جيدة بجانب الشعور بالهدوء والرضا، فوفقا لموقع "onlymyhealth" فإن أفضل مزايا العزف على آلة النفخ هى التنفس الأفضل، فأثناء اللعب يمكن أن يتحسن استنشاقك وزفيرك مما يفتح رئتيك، وبذلك يعد من أفضل وأسهل التمرينات التنفسية التى تعزز صحة الرئة.

الأشخاص الذين يعانون من الربو يمكنهم أيضًا استخدام أدوات النفخ الموسيقية دون أى خطر على الصحة، فقد تساعد فى تخفيف مشاكل التنفس لديهم.



الات النفخ

تقوية العضلات الأساسية

بصرف النظر عن تحسين التنفس، فإن العزف على آلات النفخ يساعد أيضًا فى تمارين عضلاتك مع كل نفس تتنفسه، نظرًا لأن هذا يتطلب أن تتنفس بصعوبة.

يقلل من الضغط النفسى والضغط

تساعد آلة النفخ الموسيقية عقلك على الاسترخاء والانفتاح، وقد تشعر أنك أقل توترا وتركيزا على الموسيقى، لأن هناك الكثير من الضغط عليك لإنتاج الموسيقى المطلوبة، وبالتالي سوف تتعلم التزام الهدوء تحت الضغط.

التنسيق بين أجزاء الجسم

تحتاج أدوات النفخ الموسيقية أن تكون يديك متناسقة مع العينين والتنفس واللسان من أجل إنتاج الصوت الصحيح.