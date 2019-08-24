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6 نصائح لتحسين صحة الرئتين.. منها ممارسة الرياضة وأكل الثوم

السبت، 24 أغسطس 2019 09:30 م
6 نصائح لتحسين صحة الرئتين.. منها ممارسة الرياضة وأكل الثوم صحة الرئة- أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الرئتان من أهم أعضاء الجسم، فهى ضروريتان للحياة وتساعدك على التنفس بشكل جيد، ومن أهم الوظائف التي تؤديها رئتيك تناول الهواء والأكسجين الذي يحتاجه جسمك للبقاء على قيد الحياة، لذا فالعناية الجيدة بصحة رئتيك تجعلك تستمتع بحياة صحية، فى هذا التقرير نقدم 6 نصائح تساعدك على تحسين صحة الرئتين، وفقاً لموقع "Health".

6 نصائح لتحسين صحة الرئتين

الرئة
الرئة

ممارسة الرياضة
 

ممارسة الرياضة تساعد على تحسين صحة الرئة وتقويتها، يمكنك ممارسة أنواع مختلفة من التمارين لتقوية الرئتين، ومنها: الجري أو المشي أو السباحة أو لعب كرة القدم أو القيام بأي نشاط آخر يتضمن رفع معدل ضربات القلب والتنفس بشدة.

الإقلاع عن التدخين
 

التدخين من أكثر العادات السيئة عندما يتعلق الأمر بصحتك، خاصة صحة الرئة، لذلك إذا كنت تدخن ، فإن أفضل ما يمكنك فعله من أجل صحتك هو التخلص من هذه العادة، فالإقلاع عن التدخين سيقوي الرئتين وتذكر أن تدخين التبغ هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة.

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين

تناول الثوم
 

أثبتت الدراسات أن الثوم من الأطعمة الطبيعية التى تساعد على فتح الشعب الهوائية، مما يسمح لك بالتنفس بشكل أفضل وأسهل، كما إن الثوم يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيف رئتيك، نظرًا لأن خصائصه قد تعمل على التخلص من المواد الضارة التي تميل إلى تخزينها في الرئتين، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تناول الثوم ، وأفضلها هو تناوله مع طعام آخر.

 تنفس بخار الزيوت العطرية أو بخار الماء
 

يوصي الخبراء أيضاً بتنفس بخار الزيوت العطرية أو بخار الماء، يمكنك غلى بعض أوراق زهرة الأوكالبتوس أو ورق الليمون فى الماء واستنشاق البخار الناتج عنه، أثناء تغطية رأسك بملاءة أو منشفة، وهذا له تأثير إيجابي على رئتيك.

تقليل كمية الدهون فى طعامك
 

تقليل كمية الدهون التي تتناولها في نظامك الغذائي اليومي، ويجب عليك زيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بالمواد المضادة للاكسدة والمواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات،  فهذا من شأنه أن يقلل خطر الإصابة بأمراض يمكن أن تؤثر على الرئتين.

 تمارين التنفس
 

ممارسة تمارين التنفس يمكن أن يساعد في تحسين أداء رئتيك، لذا التنفس بشكل صحيح هو مساعدة كبيرة لجعل رئتيك أقوى، يمكنك ممارسة رياضة اليوجا التى تعلمك تقنيات التنفس الصحيحة.

 


صحة الرئة

الرئتين

صحة الرئتين

تحسين التنفس

علاج مشاكل الرئة

مشاكل الرئة

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