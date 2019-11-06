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7 معلومات عن الكيميائى الألمانى هانس أولر الحاصل على نوبل فى الكيمياء

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:09 م
7 معلومات عن الكيميائى الألمانى هانس أولر الحاصل على نوبل فى الكيمياء الكيميائى الألمانى هانس أولر
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، ذكرى وفاة عالم الكيمياء الحيوية هانس فون أولر شلبين، الألمانى الجنسية، والحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.

اليوم السابع يقدم فى النقاط التالية 7 معلومات عن هانس أولر فى ذكرى رحيله

1_ ولد هانس فون أولر شلبين في 15 فيفري 1873 ولد في ألمانيا

2_درس الكيمياء العامة واللاعضوية في جامعة ستكهولم

3_ شغل منصب مدير معهد الأبحاث في الكيمياء الاعضوية من 1938 إلى 1948.
4_حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة زيورخ
5_حصل على نيشان صليب قائد فرسان من رتبة استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية

6_تقاسم  شلبين جائزة نوبل في الكيمياء مع أرثور هاردن لأبحاثهما حول تخمر السكر وإنزيم التخمر.

7_توفي هانس فون أولر شلبين في 6 نوفمبر 1964 عن عمر يناهز 91 عاما

 

 

هانس اولر

جائزة نوبل

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نوبل للكيمياء

تخمر السكر

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