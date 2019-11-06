6 تجار يغسلون 18 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى العقارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية حيال 6 متهمين غسلوا حوالى 18 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين أسيوط لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 16 مليون جنيه.

وفى سياقٍ متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لإتجارهم فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه.