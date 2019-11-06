420 محضرًا.. إجمالى مخالفات حرق قش الأرز خلال موسم 2019

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أن إجمالي المحاضر المحررة لمخالفات حرق قش الأرز لموسم 2019 الذي انتهي قبل أيام حوالي 420 محضر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، لافتا إلى أن أكثر من 380 محضرا تم احالته للمحكمة طبقا للقانون التي من المقرر أن تقضي بعقوبات مغلظة علي المخالفين و عدم تكرارها .

مضيفا ، ل " اليوم السابع " ، أن هذا العام تمت زراعة 277 فدان ، و الذي نتج عنه أكتر من 850 ألف أردب بزيادة في الإنتاجية عن الأعوام السابقة، مضيفاأن إجمالي كبس وتجميع بلغ 300 ألف طن قش ، و الفرم 185 الف طن ، بالإضافة الي تشوين 600 الف بالأرض الزراعية .

ويشار إلى مديرية الزراعة بالتنسيق الأجهزة التنفيذية ، بذلك جهود مكثفة خلال هذا الموسم لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية ، حيث خصص 251 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لإستلام ، ومبلغ 50 جينة كحافز للفلاح عن كل طن .