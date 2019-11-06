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420 محضرًا.. إجمالى مخالفات حرق قش الأرز خلال موسم 2019

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:11 ص
420 محضرًا.. إجمالى مخالفات حرق قش الأرز خلال موسم 2019 حرق قش الأرز
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أن إجمالي المحاضر المحررة لمخالفات حرق قش الأرز لموسم 2019  الذي انتهي قبل أيام حوالي 420 محضر ، وتم  إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، لافتا إلى أن أكثر من 380 محضرا تم احالته للمحكمة طبقا للقانون التي من المقرر أن تقضي بعقوبات مغلظة علي المخالفين و عدم تكرارها .

مضيفا ، ل " اليوم السابع " ، أن هذا العام تمت زراعة 277 فدان ، و الذي نتج عنه أكتر من 850 ألف أردب بزيادة في الإنتاجية عن الأعوام السابقة،  مضيفاأن إجمالي كبس وتجميع بلغ 300 ألف طن قش ، و الفرم 185 الف طن ، بالإضافة الي تشوين 600 الف بالأرض الزراعية .

 ويشار إلى مديرية الزراعة بالتنسيق الأجهزة التنفيذية ، بذلك جهود مكثفة خلال هذا الموسم  لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء  حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية ، حيث خصص 251 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لإستلام ، ومبلغ 50 جينة كحافز للفلاح عن كل طن

 


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