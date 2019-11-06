3 أسباب وراء تراجع أرباح شركة إعمار مصر 64% خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة إعمار مصر، عن تحقيق صافي ربح مجمع (عائد للمساهمين) يبلغ 628.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 ، محققة تراجع بنسبة 64% مقابل صافي ربح مجمع عائد للمساهمين قيمته 1.759 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018 ، بينما على أساس ربع سنوي، حققت شركة إعمار للتنمية صافي أرباح مجمعة عائدة للمساهمين بلغ 534.6 مليون جنيه مصري في الربع الثالث 2019 ، محققة تراجع بنسبة 19% مقارنة بصافي ربح مجمع عائد للمساهمين قيمته 657.6 مليون جنيه مصري في الربع الثالث 2018، ويعود التراجع لثلاث أسباب، بحسب بنك الاستثمار مباشر.

1- يعود الانخفاض في صافي الربح المجمع للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات المجمعة للشركة بنسبة 17% مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 21% ، وانخفاض هامش مجمل الربح من 42.6% في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 40.5%.

وسجلت الشركة إيرادات مبيعات مجمعة قدرها 2.340 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 2.822 مليار جنيه في التسعة أشهر الأول 2018 ، بينما سجلت مجمل ربح قدره 950 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 1.202 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018 .

وسجلت الشركة إيرادات مبيعات مجمعة قدرها 2.340 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى 2019 ، وذلك من خلال مشروع مراسي في الساحل الشمالي ومشروع أب تاون كايرو (في منطقة المقطم) ومشروع ميفيدا (في وسط التجمع الخامس) والتي حققت مبيعات بقيمة 1.666 مليار جنيه، 88.6 مليون جنيه، و 585.3 مليون جنيه على التوالي خلال التسعة أشهر الأولى 2019.

2- ويرجع انخفاض إيرادات المبيعات المجمعة إلى انخفاض الإيرادات الخاصة بكل من مشروع أب تاون كايرو ومشروع ميفيدا ، حيث سجل مشروع أب تاون كايرو ايرادات قدرها 88.6 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 ، بنسبة انخفاض 89% مقارنة بـ 815.8 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2018 وفي نفس الوقت سجل مشروع ميفيدا إيرادات قدرها 585.3 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 ، بنسبة انخفاض 37% مقارنة بـ 931.3 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2018.

3-ويعود الانخفاض في صافي الربح المجمع للشركة خلال التسعة أشهر الأولى 2019 أيضا إلى زيادة قدرها 3 أضعاف في المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية لتسجل 1.490 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 517.3 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2018 ، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة التبرعات المدفوعة والتى سجلت زيادة قدرها 13 ضعف لتبلغ 905.3 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 65.8 مليون جنية في التسعة أشهر الأولى 2018 .

وجاء الانخفاض في صافي الأرباح المحققة خلال التسعة أشهر الأولى 2019 رغم زيادة قدرها 6% في صافي إيراد الفوائد لتسجل 1.283 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 1.214 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى 2018 .