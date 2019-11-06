ولي عهد أبوظبى يبحث مع رئيس بيلاروسيا تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

أبوظبى(أ ش أ)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، الفرص الواعدة لتنمية التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه بين البلدين خاصة في جوانب الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة والتي تخدم التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين الإمارات وبيلاروسيا تتميز منذ انطلاقها عام 1992 بالتطور والحيوية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وأن هناك حرصا متبادلا على دفعها إلى الأمام واستثمار ما يتوفر لها من فرص ومقومات النماء والازدهار من أجل مصلحة البلدين وشعبيها الصديقين.



كما أكد رئيس بيلاروسيا حرصه على تعزيز علاقات بلاده وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات، والتشاور المستمر مع قيادتها بشأن كل ما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.