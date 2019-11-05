محمد بن زايد يصل الرياض لحضور توقيع اتفاق بين حكومة اليمن والانتقالى الجنوبى

كتب سمير حسنى

وصل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانتقالى الجنوبى، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيراني فى اليمن، وبالتزامن تواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، فى إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية فى عدن لتأمين العاصمة المؤقتة، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.