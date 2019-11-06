وفد أوغندى رفيع المستوى يشيد بخطة الإصلاح الإدارى المصرية وبمركز تقييم القدرات

كتب أحمد حمادة

أشاد وفد أوغندي رفيع المستوي بخطة الإصلاح الإداري المصرية خاصة أنها تطرقت إلى كافة الجوانب التي من شأنها ضمان تحقيق النتائج المرجوة منها، كما أشاد أيضا بشكل خاص بمنظومة عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات، ووصفه بأنه يحل إشكالية تواجه أغلب جهود الإصلاح وهي ضمان عدم تدخل الوساطة والمحسوبية في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف العامة، كما أن عدم مركزية المنظومة وإمكانية عملها من أي مكان تتوفر فيه بنية تكنولوجية يضفي عليها مزيدا من التميز والتفرد.

وجاء ذلك خلال استقبال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفدا أوغندي رفيق المستوي على هامش زيارتهم لمصر، ضمن فاعليات "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء" للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات التخطيط والإصلاح الإدارى وتمكين المرأة والشباب.

واصطحب الوفد فريق من الجهاز في زيارة تفقدية لمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وقام الفريق بعرض رؤية الإصلاح الإداري كما وردت في استراتيجية مصر 2030 والتي تهدف إلى تكوين جهاز إدارى حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفع شأن الأمة المصرية.

كما استعرض الفريق خطة الإصلاح الإدارى التي أعلنتها الحكومة المصرية بمحاورها الخمسة وهي الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.. وتطرق الفريق أيضا إلى أهم ما تم إنجازه في هذه المحاور.. إلى جانب شرح مفصل بناء على طلب الوفد لمنظومة تقييم القدرات خاصة فيما يتعلق بضمان عدم التدخل البشري وإمكانية عقد اختباراتها في أي مكان.

يتكون الوفد من عدد من المسئوليين الأوغنديين ومنهم دكتور "ألبرت بياموجيشا" رئيس قسم المتابعة والتقييم بمكتب رئيس مجلس الوزراء، "ريتشارد سواكيريانجا" المدير التنفيذي للمنتدي الوطني للمنظمات غير الحكومية، دكتور "ألبرت بياموجيشا" رئيس المجلس الوطني للحوكمة – آلية مراجعة النظراء"،"اموس لوغولوبي رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان الأوغندي، جوديث ايجانج" عضو الهيئة الوطنية للتخطيط، "هنري موساسيزي " عضو بالبرلمان، "بيتي باموكواسا موزانيرا" عضو بالبرلمان ، "سارة والوسيمبي" عضو المجلس الوطني للحوكمة، دكتور "توم جيدودو" منسق مساعد بآلية مراجعة النظراء بأوغندا .