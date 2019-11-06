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وزير الاتصالات: الإبداع والابتكار أحد أهم مجالات التعاون بين مصر وفرنسا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:27 م
وزير الاتصالات: الإبداع والابتكار أحد أهم مجالات التعاون بين مصر وفرنسا وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مؤتمر إطلاق أول مسابقة للشركات الناشئة بمصر، إن هذا المحفل يبعث بأكثر من رسالة فى منتهى القوة والأهمية فى إطار التعاملات بين فرنسا ومصر والعلاقات الخاصة التى تربط البلدين من اختيار الإبداع والابتكار أحد أهم مجالات التعاون، إذ إن كلا البلدين يدرك أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية والفكر الابتكارى والعمل الخلاق من ناحية أخرى. 
 
وأضاف الوزير خلال احتفالية مسابقة الشركات الناشئة، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، والسفير الفرنسى بالقاهرة، أن قيام مجموعة من الشركات الفرنسية العملاقه العاملة بمصر برعاية هذه المسابقة غاية فى الأهمية لدعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة والتى تساهم فى تحقيق التنمية. 
 
كما أشار إن التعاون مع البنك المركزى المصرى أمر فى منتهى الأهمية، ويؤكد إدراك القطاع المصرفى لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة، إذ إن المؤسسات المصرفية الكبرى فى العالم تتحول إلى مؤسسات تكنولوجية وتهتم بالتكنولوجيا شأن شركات الاتصالات، لذا فإن وجود المحافظ فى هذا الافتتاح يؤكد إدراك القطاع المصرفى المصرى أهمية رعاية العمل الإبداع والفكر الخلاق بمصر. 
 
وأشار أن القطاع الاتصالات حقق معدل نمو 16٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ونأمل للحفاظ على هذه النسبة للنهاية العام المالى بتفوق ضعف الناتج الإجمالى. 
 
واضاف إن القطاع استطاع إن يؤسس 1500 شركة فى عام، بالإضافة إلى 9 استحواذات ما يكرس تفرد تلك الشركات وإنتاج قيمة مضافة ما دعا شركات عالمية الاستحواذ عليها.
 
 

الاتصالات

تكنولوجيا الاتصالات

البنك المركزى

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