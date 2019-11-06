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فودافون مصر

بعد صفقة المليار جنيه.. فودافون تعلن عن افتتاح مقرين جديدين بمصر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:17 م
بعد صفقة المليار جنيه.. فودافون تعلن عن افتتاح مقرين جديدين بمصر
كتبت هبة السيد

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قال جاري أيدى رئيس فودافون للخدمات الدولية، إن الشركة ستفتتح مقرين آخرين في مصر خلال الشهر القادم وهو ما يعد استثمار جديد إلي جانب المليار جنيه قيمة صفقة بيع فودافون للخدمات الدولية للشركة الام. 
 
واضاف خلال لقاء صحفي بمناسبة صفقة الاستحواذ، إن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد يصل إلي 35% سنويا وهو من اعلي معدلات النمو في هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر لديها معادلة نجاح غير متوفرة بدول أخرى.
 
وعدد فرص الاستثمار بمجال التعهيد بمصر مشيرا إلي الدعم الحكومي لزيادة الاستثمار بهذا المجال ممثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، وموقع مصر الجغرافي و التعدد اللغوى و الشباب المدرب. 
 
فيما كشف المهندس ايمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية و الحكومية، إن قيمة الصفقة تم الاتفاق عليها منذ الشهر الماضي لتمويل عمليات توزيع الارباح بقيمة مليار جنيه حيث تم توزيع أرباح بالفعل علي حساب هذه العملية. 
 
فودافون
فودافون

 


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