وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم ،الأربعاء، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات التاريخية و الممتدة بين السعودية ومصر.



يذكر أن السفير أحمد فاروق، قدم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نهاية أكتوبر الماضي، وسبق للسفير تولي منصب مساعد الوزير للشئون القانونية والمعاهدات الدولية، وقنصل مصر العام في نيويورك.