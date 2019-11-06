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وزير الآثار يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لحفل افتتاح المتحف الكبير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:46 م
وزير الآثار يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لحفل افتتاح المتحف الكبير وزير الآثار
كتب محمد مجدى السيسى

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وصف وزير الآثار، زيارة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان علي رأس وفد برلماني يضم هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل والنواب ونضال السعيد ومحمد شعبان ونادر مصطفى، بأنها دعم كبير من البرلمان في ضوء التكامل بين المؤسسات المختلفة.

وكشف الوزير في تصريحات لـ "اليوم السابع"، علي هامش الزيارة، تفاصيل استعداد الحكومة لحفل الافتتاح، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء شكل لجنة وزارية تضم الوزارات ذات الصلة للاستعداد للحفل، وأنها خاطبت شركات عالمية لتنظيم حفل علي مدار عدة أيام قبل فتحه للجمهور، وأن اللجنة حددت رؤساء وملوك الدول الذين سيتم دعوتهم، إليّ جانب رؤساء وزارات وبرلمانات وشخصيات عامة بعدد كبير من الدول، مشددا : " سيكون حالة مبهرة في المجتمع لعدة أيام".

وأشار وزير الآثار، إلى أن قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف، سيعطي مرونة كبيرة في إدارة المتحف الذي وصلت تكلفته لمليار دولار، ويضم ٥٠٠٠ قطعة أثرية فريدة، وأن عمل الهيئة الهندسية وفر مئات الملايين.


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اسامه هيكل

المتحف الكبير

علي عبد العال

وزير الاثار

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