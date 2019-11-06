سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان من المتحف الكبير: أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:29 م
رئيس البرلمان من المتحف الكبير: أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية جانب من الزيارة
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور على عبدالعال، بما شاهده من حجم الأعمال التى تمت داخل المتحف المصرى الكبير، خلال زياراته على رأس وفد برلمانى يضم هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل، ويضم ونضال السعيد ومحمد شعبان ونادر مصطفى، معربا عن اعتزازه وفخره بالخبرات المصرية التى تعمل بالمشروع.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات للمحرريين البرلمانيين عقب الزيارة، أن المتحف الكبير يعمل به أكثر من 5 آلاف شخص بين مهندس وفنى وعامل، ويؤدون عملهم بتفانى وإخلاص، مؤكدا أنهم ثروة قومية لمصر لما يمتلكونه من خبرات عالمية فى هذا المجال، مشددا: "ما شاهدته عمل مبهر، وهدية مصر إلى الإنسانية".

وأوضح أن المتحف الكبير يعد نموذجا لدمج الحضارة المصرية القديمة مع الدولة المدنية الحديثة، مضيفا أنه مشروع ثقافى سياحى اقتصادى متكامل، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق هذا الأسبوع على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، ليصبح هيئة اقتصادية تكون نموذجا للهيئات العالمية فى هذا الإطار.


عبد العال

على عبد العال

وزير الاثار

المتحف الكبير

الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة