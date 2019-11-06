رئيس البرلمان من المتحف الكبير: أشاهد عمل مبهر.. هدية مصر للإنسانية

كتب محمد مجدى السيسى

أشاد الدكتور على عبدالعال، بما شاهده من حجم الأعمال التى تمت داخل المتحف المصرى الكبير، خلال زياراته على رأس وفد برلمانى يضم هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل، ويضم ونضال السعيد ومحمد شعبان ونادر مصطفى، معربا عن اعتزازه وفخره بالخبرات المصرية التى تعمل بالمشروع.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات للمحرريين البرلمانيين عقب الزيارة، أن المتحف الكبير يعمل به أكثر من 5 آلاف شخص بين مهندس وفنى وعامل، ويؤدون عملهم بتفانى وإخلاص، مؤكدا أنهم ثروة قومية لمصر لما يمتلكونه من خبرات عالمية فى هذا المجال، مشددا: "ما شاهدته عمل مبهر، وهدية مصر إلى الإنسانية".



وأوضح أن المتحف الكبير يعد نموذجا لدمج الحضارة المصرية القديمة مع الدولة المدنية الحديثة، مضيفا أنه مشروع ثقافى سياحى اقتصادى متكامل، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق هذا الأسبوع على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، ليصبح هيئة اقتصادية تكون نموذجا للهيئات العالمية فى هذا الإطار.