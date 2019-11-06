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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:59 ص
خالد صلاح
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وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسعودية يبحثان الأزمة اليمنية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:15 ص
وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسعودية يبحثان الأزمة اليمنية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ووزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، فى واشنطن سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ، وكذا التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق لبنان.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو وجه ، خلال اللقاء ، الشكر للمملكة العربية السعودية على استمرار شراكتها مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والثنائية ، وأنه أعرب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها المملكة في تيسير الوصول إلى اتفاق الرياض بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. 
وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين اتفقا على أن هذه كانت خطوة مهمة للتقدم نحو حل سياسي شامل للنزاع في اليمن ، وقالت : إن الوزيرين بحثا أيضا التطورات الأخيرة في سوريا والعراق ولبنان وأكدا الحاجة للاستمرار في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.


السعودية

الولايات المتحدة

مايك بومبيو

عادل الجبير

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