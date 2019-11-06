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هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:44 ص
هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، ﻃﻘسا ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ  ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺟﻨﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻴﺔ  ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.


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حالة الطقس

الأرصاد

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

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