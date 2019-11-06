سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هجوم بالحجارة على دورية تركية ـ روسية شمالى سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:43 ص
هجوم بالحجارة على دورية تركية ـ روسية شمالى سوريا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرضت دورية تركية ـ روسية مشتركة، للرشق بالحجارة أثناء مرورها قرب مدينة عين العرب "كوبان" شمالى سوريا.
 
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن حشودا غاضبة من أهالى مدينة عين العرب رشقت الدورية بالحجارة، عقب بدء تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة بموجب اتفاق أرغم جماعة كردية مسلحة على الانسحاب من المنطقة الحدودية مع تركيا.
 
وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن عشرات الأشخاص تمكنوا من إيقاف مدرعتين روسيتين، وتسلق بعضهم مركبة منهما تحمل شعار الشرطة العسكرية الروسية.
 
يذكر أن، مسار الدوريات المشتركة سيكون على طول 110 كيلومترات، وأن تلك الدوريات سيتم تنفيذها وفقا للمذكرة الروسية - التركية، التى وقعها الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان فى 22 أكتوبر الماضى بمدينة سوتشى.
 
وتضمنت الاتفاقية، عددا من النقاط أهمها انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، وتسيير دوريات مشتركة روسية-تركية فى المنطقة.
 

هجوم بالحجاره

دورية عسكريه

روسيا

تركيه

مدينه عين العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يوافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشرق سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:57 ص

الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكا للهدنة فى سوريا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:26 م

موسكو: محاولات واشنطن تعزيز وجودها شمال شرقى سوريا أمر مرفوض

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:17 م

الجيش الأمريكى يشيد قاعدتين عسكريتين فى دير الزور شرق سوريا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:10 ص

اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادى شمال سوريا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة