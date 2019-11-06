هجوم بالحجارة على دورية تركية ـ روسية شمالى سوريا

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وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن حشودا غاضبة من أهالى مدينة عين العرب رشقت الدورية بالحجارة، عقب بدء تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة بموجب اتفاق أرغم جماعة كردية مسلحة على الانسحاب من المنطقة الحدودية مع تركيا.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن عشرات الأشخاص تمكنوا من إيقاف مدرعتين روسيتين، وتسلق بعضهم مركبة منهما تحمل شعار الشرطة العسكرية الروسية.

يذكر أن، مسار الدوريات المشتركة سيكون على طول 110 كيلومترات، وأن تلك الدوريات سيتم تنفيذها وفقا للمذكرة الروسية - التركية، التى وقعها الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان فى 22 أكتوبر الماضى بمدينة سوتشى.

وتضمنت الاتفاقية، عددا من النقاط أهمها انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، وتسيير دوريات مشتركة روسية-تركية فى المنطقة.