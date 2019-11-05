الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكا للهدنة فى سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب بواقع 4 انتهاكات، وحلب (6) واللاذقية (9) وحماه (8).

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركى فى هذه اللجنة رصد بدوره 25 انتهاكا للهدنة فى محافظات إدلب (7) واللاذقية (9) وحماه (3) وحلب (6).

وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية ، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2237 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3687.7285 طن.