ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى الجمالية لحصر الخسائر

كتب سليم على

أمرت نيابة الجمالية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية بدائرة القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية ، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجمالية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.