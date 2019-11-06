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نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:36 م
نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد عبد العظيم

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طالب المهندس نجيب ساويرس، من دولة الإمارات مطالبة إدارة "فيس بوك"، و"انستجرام"، بإغلاق

الحسابات التابعة لقطر

وقناة الجزيرة، وذلك ردا على الطلب الذى قدمته قناة الجزيرة إلى إدارة "فيس بوك" و"تويتر" من أجل إغلاق حسابات المعارضة القطرية.

وقال "ساويرس" عبر حسابه على "تويتر": "الجزيرة طلبت من فيس بوك إغلاق حسابات المعارضة القطرية.. هل يمكن للإمارات أن تطالب بإغلاق الحسابات المرتبطة بقطر والجزيرة".

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وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد كشفت أن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية طالبت شركة التواصل الاجتماعى فيس بوك بإزالة حسابات "قطريليكس"، التابعة للمعارضة القطرية، والتى زعمت أنها جزء من حملة تأثير أجنبى تديرها دولة عربية.

يبدو أن ما يكشفه "قطريليكس" عن الانتهاكات المستمرة للدوحة فى شتى المجالات قد بدأ يؤرق ذراعها الإعلامى الأول قناة الجزيرة، مما دفعها إلى المطالبة بوقف حسابات "قطريليكس" على شبكات التواصل الاجتماعى.

وقالت بلومبرج إن الجزيرة سبق وأبلغت عن حسابات قطريليكس على فيس بوك وانستجرام، لكنها لم تنجح فى محاولات إزالتها.. ورغم أن فيس بوك لم يرد بعد على طلب الجزيرة، فإن انستجرام رد بالقول إن الحساب لا يتعارض مع الخطوط التوجيهية الخاصة بها.


قطر

نجيب ساويرس

قناة الجزيرة

وكالة بلومبرج

قطريليكس

اليوم السابع بلس

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