منظمة الصحة العالمية تعلن حالة التأهب لمنع تفشى وباء الكوليرا فى السودان

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم بما في ذلك العاصمة السودانية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة ، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها .

وحذرت ممثلة المنظمة في السودان الدكتورة نعيمة الجسير بأن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من 8 ملايين شخص معرضة لخطر انتشار الكوليرا ، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة .

وقد أبلغت وزارة الصحة السودانية حتى 3 نوفمبر الجاري عن 332 حالة كوليرا ، تتركز في ولايتي النيل الأزرق وسنار وحالتين في الخرطوم .

ووضعت المنظمة خرائط للمناطق الأكثر عرضة لانتشار الفيروس في الخرطوم للاستجابة السريعة ، بما في ذلك في محافظات شرق النيل وامبادا .