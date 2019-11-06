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المشى 15 دقيقة إضافية يوميا يعزز الاقتصاد العالمى بـ100 مليار دولار سنويا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:22 ص
المشى 15 دقيقة إضافية يوميا يعزز الاقتصاد العالمى بـ100 مليار دولار سنويا منظمة الصحة العالمية
رويترز

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ربما يتعزز الاقتصاد العالمى بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا لو نجح أصحاب العمل فى تشجيع عامليهم على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة الرياضة.

 

وتوصلت دراسة عن أثر النشاط البدنى على الأداء الاقتصادى أجرتها مجموعة فايتالتى للتأمين الطبى ومركز راند أوروبا للأبحاث إلى أن المشى يوميا لمدة ربع ساعة إضافية أو الجرى الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم سيعزز الإنتاجية وسيزيد متوسط الأعمار مما يؤدى فى النهاية إلى تحسن النمو الاقتصادى.

 

وقال أصحاب الدراسة إن تحسن الاقتصاد سينجم عن تراجع معدل الوفيات بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من العمالة على قيد الحياة ومساهمتهم فى الاقتصاد لفترة أطول وكذلك عن تراجع عدد أيام الإجازات المرضية.

 

وقال هانز بونج رئيس مركز راند أوروبا إن الدراسة سلطت الضوء على وجود "علاقة قوية بين عدم الحركة وتقلص الإنتاجية" وإنها يجب أن تعطى واضعى السياسات وأصحاب العمل "منظورا جديدا حول كيفية تعزيز الإنتاجية".

 

وتوصى منظمة الصحة بممارسة جميع البالغين 150 دقيقة على الأقل من التدريبات المتوسطة أو 75 دقيقة من التدريبات القوية فى الأسبوع. ووجدت المنظمة فى دراسة أعلنت نتائجها العام الماضى أن حوالى 40 بالمئة من البالغين فى الولايات المتحدة و36 بالمئة فى بريطانيا و14 بالمئة فى الصين يمارسون قدرا بسيطا جدا من التمارين.

 

ويستند جانب من دراسة مؤسسة راند ومجموعة فايتالتى على بيانات من نحو 120 ألف شخص من سبعة بلدان. ووضعت الدراسة تصورا للمنافع الاقتصادية لزيادة النشاط البدنى على مستوى العالم وفى 23 بلدا منفردا.

 

وقد وجدت أنه إذا مارس كل العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما رياضة المشى لربع ساعة إضافية يوميا فقد يعزز ذلك الإنتاج الاقتصادى العالمى بنحو 100 مليار دولار على أساس سنوي.

 

كما وجدت أن العمر المتوقع لمن هم فوق سن الأربعين ولا يمارسون نشاطا بدنيا قد يزيد 3.2 سنة فى المتوسط إن هم مارسوا رياضة الجرى الخفيف لعشرين دقيقة يوميا.


منظمة الصحة العالمية

اقتصاد

معدل الوفيات

النمو الاقتصادى

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