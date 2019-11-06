مليون يورو مساعدات من النمسا لصالح السكان المدنيين فى شرق أوكرانيا

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قرر مجلس الوزراء النمساوى ، اليوم الأربعاء، تقديم مليون يورو مساعدات من صندوق الكوارث الخارجية لصالح السكان المدنيين فى شرق أوكرانيا

وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، فى تصريح اليوم، إن الحكومة الفيدرالية خصصت 500 ألف يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، و500 ألف يورو أخرى للمنظمات غير الحكومية النمساوية للتخفيف من حالة الطوارئ فى مناطق الأزمات فى أوكرانيا.

وأوضح شالينبرج، أن النمسا تدعم أوكرانيا فى الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وتريد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم عمليات إزالة الألغام فى مناطق النزاع.

وقال وزير الخارجية، إنه على الرغم من التقدم المحرز فى احتواء الصراع لا يزال الوضع الإنسانى فى المناطق المتضررة فى أوكرانيا مصدر قلق.

يذكر أنه، وفقًا للمعلومات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فإن 3.5 مليون شخص فى أوكرانيا يعتمدون حاليًا على المساعدات الإنسانية العاجلة ولا يزال الوضع الأمنى هشًا .