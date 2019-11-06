الاتحاد الأوروبى يحث أوكرانيا على التوازن بين السرعة والكفاءة فى الإصلاحات

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رحب الاتحاد الأوروبى بالتطورات الديمقراطية فى أوكرانيا ، وحثها على الحفاظ على التوازن بين السرعة والكفاءة فى الإصلاحات التى تقوم بها فى البلاد .

وذكرت دائرة العمل الخارجى الأوروبية، فى بيان لها عقب الاجتماع الخامس للجنة الشراكة الأوروبية الأوكرانية فى بروكسل، أن "الاتحاد الأوروبى رحب بالحملة المتجددة والطموحة للإصلاحات التى تعكس توقعات الشعب الأوكرانى، والتى تظهر بشكل ملحوظ فى مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر فى الحياة اليومية للأوكرانيين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء .

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبى يتوقع تحقيق نتائج سريعة لعملية الإصلاح، لكنه أشار إلى أن السرعة والكفاءة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع عملية تشريعية شاملة .

وأكدت الكتلة الأوروبية، أن اجتماع لجنة الشراكة أتاح لبروكسل وكييف تقييم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية - الأوكرانية للتحضير لمجلس الشراكة والذى يجب أن يعقد فى الأشهر المقبلة .

كما يشير البيان، إلى أن هذه كانت أول لجنة شراكة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أوكرانيا فى وقت سابق من العام الجارى وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر مع ممثلى الحكومة الجديدة فى أوكرانيا.

وترأس الوفد الأوكرانى نائب رئيس الوزراء دميترو كوليبا، وترأس الوفد الأوروبى ونائب المدير التنفيذى لأوروبا وآسيا الوسطى فى دائرة العمل الخارجى الأوروبية لوك ديفين .

وأثنى الاتحاد الأوروبى، على التقدم الكبير الذى تم إحرازه فى الأشهر الأخيرة فى العديد من المجالات فى أوكرانيا، وأبرز بشكل خاص أهمية التقدم فى إصلاح القضاء بما فى ذلك النيابة العامة والأمن، وقد نوقشت خلال الاجتماع الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وأكد أن اتفاقية الشراكة بما فى ذلك منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة تشكل خارطة طريق للإصلاحات واستمرار الارتباط السياسى الأوكرانى والتكامل الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى.

وذكر الاتحاد الأوروبى أيضًا، الدور المهم الذى يلعبه المجتمع المدنى فى أوكرانيا، وأكد مجددًا دعمه المستمر لجهود الإصلاح الأوكرانية بما فى ذلك من خلال المساعدة الفنية والمالية.

وأعاد الاتحاد الأوروبى، تأكيد دعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً.

وأضاف البيان، أيضا "أن الاتحاد الأوروبى يواصل إدانة الضم غير الشرعى لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا ولا يزال ملتزمًا بسياسة عدم الاعتراف بما فى ذلك من خلال التدابير التقييدية، ورحب الاتحاد بتعزيز المشاركة مع أوكرانيا الشرقية وبدعم أوكرانيا الثابت لحل سلمى ومستدام للنزاع فى شرق أوكرانيا والجهود التى بذلتها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك".