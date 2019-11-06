مفتشو وكالة الطاقة الذرية فى إيران بعد إعلانها بدء التخصيب

رويترز

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن مفتشى الوكالة التابعة للأمم المتحدة موجودون على الأرض فى إيران وسيرفعون تقريرا بعد أن قالت إيران إنها بدأت في ضخ غاز اليورانيوم فى أجهزة الطرد المركزى بمنشأة فوردو.

وأضاف المتحدث فى بيان "نحن على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة بفوردو. مفتشو الوكالة موجودون على الأرض فى إيران وسيرفعون تقريرا عن أى أنشطة ذات صلة لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا".

ولا يسمح اتفاق إيران النووى الموقع مع القوى الكبرى بأنشطة تخصيب فى فوردو.