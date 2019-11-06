مصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة المنزل فى الغربية

لقيت طفلة في العقد الأول من العمره، مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني العلوي بمدينة طنطا في محافظة الغربية.
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقي اخطارا من العميد اسامة ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بوصول جثة طفلة تدعي " وفاء " تتبلغ من العمر سنه ونصف ، وذلك إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني العلوي بمنزلها ، دائرة قسم ثان ولقيت مصرعها في الحال ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاوي العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
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