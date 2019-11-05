سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث احتراق سيارة ميكروباص بكورنيش أسوان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:46 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث احتراق سيارة ميكروباص بكورنيش أسوان جثة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" واشتعال النيران فيها بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

تلقت غرقة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بحادث اشتعال النيران فى سيارة أجرة ميكروباص بعد انقلابها بالقرب من موقف أقاليم مدينة أسوان بطريق كورنيش النيل.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخص يدعى "أسامة جلال" 20 سنة، توفى بعد وصوله مستشفى أسوان الجامعى عقب إصابته بتوقف عضلة القلب، كما أسفر الحادث عن إصابة "حسام كمال على" 24 سنة، مصاب بكسر فى القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.


حادث

كورنيش النيل

موقف الاقاليم

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة