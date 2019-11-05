مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث احتراق سيارة ميكروباص بكورنيش أسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" واشتعال النيران فيها بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

تلقت غرقة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بحادث اشتعال النيران فى سيارة أجرة ميكروباص بعد انقلابها بالقرب من موقف أقاليم مدينة أسوان بطريق كورنيش النيل.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخص يدعى "أسامة جلال" 20 سنة، توفى بعد وصوله مستشفى أسوان الجامعى عقب إصابته بتوقف عضلة القلب، كما أسفر الحادث عن إصابة "حسام كمال على" 24 سنة، مصاب بكسر فى القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.