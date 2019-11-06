مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف 6 أشهر

كتبت ــ هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 إبريل 2020؛ وذلك نظراً للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء، وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية.