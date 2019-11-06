سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير الشرطة الأردنية: إسعاف 6 مصابين تعرضوا للطعن بجرش

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:23 م
مدير الشرطة الأردنية: إسعاف 6 مصابين تعرضوا للطعن بجرش حادث الطعن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مدير الشرطة الأردنية العميد وحيد النوافلة، أنه يتم حاليا متابعة حالة المصابين الـ6 ( ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن، دليل سياحى) الذين تعرضوا لعملية طعن، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان. 
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكى، ومدير شرطة إقليم الشمال، ومدير مستشفى جرش الحكومى ومحافظ جرش أشرفوا على علاج المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومى.
 
وكانت الشرطة الأردنية، اعتقلت اليوم شخصا اعتدى على عدد من السياح ودليل سياحى ورجل أمن عام فى محافظة جرش شمال غرب البلاد، ويجرى التحقيق معه الآن.
 

الاردن

الشرطه الاردنيه

الاسعاف الاردنى

حادث طعن بالاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة وقطر ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة وقطر ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة