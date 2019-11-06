مدير الشرطة الأردنية: إسعاف 6 مصابين تعرضوا للطعن بجرش

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أكد مدير الشرطة الأردنية العميد وحيد النوافلة، أنه يتم حاليا متابعة حالة المصابين الـ6 ( ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن، دليل سياحى) الذين تعرضوا لعملية طعن ، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكى، ومدير شرطة إقليم الشمال، ومدير مستشفى جرش الحكومى ومحافظ جرش أشرفوا على علاج المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومى.

وكانت الشرطة الأردنية، اعتقلت اليوم شخصا اعتدى على عدد من السياح ودليل سياحى ورجل أمن عام فى محافظة جرش شمال غرب البلاد، ويجرى التحقيق معه الآن.