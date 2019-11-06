شاهد.. فيديو جديد لحادث طعن سائحين ورجل أمن فى الأردن

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشر رواد التواصل الاجاماعى فيديو للقطات الأولى لحادث طعن وقع فى الأردن، وكانت قالت الشرطة الأردنية إنها اعتقلت رجلا بعد طعن عدد من السياح ومرشد سياحى ورجل أمن.

وتعرض ثلاث سياح ورجل أمن ودليل سياحى، للطعن قبل قليل فى مدينة جرش الأثرية .

وحسب جريدة الرأى ، يجرى العمل على نقلهم الى المستشفيات فيما تولت الأجهزة الأمنية المتابعة والتحقيق