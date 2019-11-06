الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، جولة للمرور على المركز الطبى بالحى التاسع بمدينة العاشر من رمضان وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية وتواجد الطاقم الطبى والتمريض والعاملين ومتابعة حالات المرضى بأقسام المركز .

بدأت الجولة بالمرور على وحدة الغسيل الكلوى و الاطمئنان على حالات المرضى بها وفحص غرفة معالجة المياه، وقام بمتابعة أعمال تخصيص غرفتين للنفايات والمغسلة فى حيز المركز لتأدية خدمة متطورة بالمركز، ذلك فى بحضور الدكتور أحمد عبد الحفيظ مدير المستشفى، خالد الزينى المدير المالى والإدارى .

فى سياق متصل، أصدر مدير التامين الصحى بالشرقية، تعليمات مشددة لجميع مديرى العيادات و الادارات، بضرورة الاهتمام بجميع الشكاوى الواردة حتى غير الموقعة من أصحابها، و التعامل معها بجدية، بضرورة قيام ادارة الشئون الطبية بمتابعة التزام مكاتب شئون المرضى بعمل توازن فى تحويلات المرضى الى الجهات المتعاقدة وذلك لعدم اتاحة فرصة للشكوى من المراكز ومن المنتفعين، وتكليف مديرى المناطق والعيادات بوضع حلول لاى شكوى تطرأ من العاملين بوحداتهم وحلها أو رفعها لمدير عام الفرع وذلك لعدم ارسال هذه الشكاوى الى جهات خارج الفرع لعدم الاخلال بانتظام العمل ،مراقبة أداء الوحدات خلال أوقات العمل بالفترة المسائية ومراعاة الانتظام بكامل طاقة العيادة .



مدير التأمين الصحى بالشرقية يتابع انتظام جلسات الغسيل الكلوى بالعاشر من رمضان



مدير التأمين الصحى بالشرقية يتابع انتظام جلسات الغسيل الكلوى بالعاشر من رمضان (



مدير التأمين الصحى بالشرقية يتابع انتظام جلسات الغسيل الكلوى بالعاشر من رمضان (



مدير التأمين الصحى بالشرقية يتابع انتظام جلسات الغسيل الكلوى بالعاشر من رمضان (