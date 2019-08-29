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مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد منطقة وعيادة واللجنة الطبية بالعاشر

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:35 ص
مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد منطقة وعيادة واللجنة الطبية بالعاشر مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد منطقة وعيادة واللجنة الطبية
الشرقية- فتحية الديب

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تفقد الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، كل من منطقة وعيادة العاشر من رمضان، واللجنة الطبية بالعاشر وكذا إدارة مدارس العاشر، وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه والعمل على تذليل أى عقبات تقابلهم.

واجتمع مدير فرع التأمين الصحى، بمنطقة وإدارة مدارس العاشر من رمضان، للاستعداد للعام الدراسى الجديد، ومتابعة خطة إدارة المدارس، لاستقبال طلاب العام الدراسى، وذلك  بحضور كل من  الدكتور إيهاب عاطف،مدير منطقة العاشر، والدكتور سامح سرور، مدير إدارة مدارس العاشر.

 

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الشرقية

جمال سلامة

التامين الصحي

العاشر من رمضان

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