سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية الرياضة بالأقصر: توقيع بروتوكول لإقامة ندوات توعية ودورات للشباب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
مديرية الرياضة بالأقصر: توقيع بروتوكول لإقامة ندوات توعية ودورات للشباب محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه الاتفاق على بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وإحدى المؤسسات الأهلية، وذلك لخدمة أبناء الأقصر من خلال إقامة ندوات توعية بمراكز الشباب، وإقامة دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى وتقديم خدمات للشباب والأيتام والمرأة المعيلة.

وأضاف حفنى بركات حفنى لـ"اليوم السابع"، أنه وقع البروتوكول مع أحمد أبو المجد المستشار المالى للمؤسسة، وعدد من قيادات المؤسسة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع والتنمية، حيث تسلمت المديرية درع المؤسسة تقديرا منها لمجهودات الشباب والرياضة فى دعم مؤسسات خدمة المجتمع، وتم إهداء درع المديرية للمؤسسة تقديرا لدورها فى خدمة قطاع غرب محافظة الأقصر.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تمت إضافة 3 مقرات جديدة مؤخراً لأندية السكان للمديرية، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ( unfpa) ومؤسسة اتجاه، وذلك ليصبح عدد المقرات 6 مقرات لأندية السكان، وهى "مركز شباب المحاميد بحرى بأرمنت - مركز شباب الخضيرات بالبياضية - مركز شباب الزينية بحرى بالزينية - مركز شباب السلام بإسنا - مركز شباب الحسينات بالطود - مركز شباب الأقالته بالقرنة".

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعا تنسيقيا لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنطقة الأقصر الأزهرية، لمناقشة خطة برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية الذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الشباب والرياضة

ندوات توعية بالاقصر

شباب ورياضة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: طقس معتدل على شمال البلاد اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

ابدأ يومك بفطار صحى يعتمد على البروتين.. 9 وجبات تشعرك بالشبع طوال اليوم

باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج فى دورى أبطال أوروبا

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور

أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة