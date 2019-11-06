مديرية الرياضة بالأقصر: توقيع بروتوكول لإقامة ندوات توعية ودورات للشباب

الأقصر – أحمد مرعى

صرح حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه الاتفاق على بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وإحدى المؤسسات الأهلية، وذلك لخدمة أبناء الأقصر من خلال إقامة ندوات توعية بمراكز الشباب، وإقامة دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى وتقديم خدمات للشباب والأيتام والمرأة المعيلة.

وأضاف حفنى بركات حفنى لـ"اليوم السابع"، أنه وقع البروتوكول مع أحمد أبو المجد المستشار المالى للمؤسسة، وعدد من قيادات المؤسسة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع والتنمية، حيث تسلمت المديرية درع المؤسسة تقديرا منها لمجهودات الشباب والرياضة فى دعم مؤسسات خدمة المجتمع، وتم إهداء درع المديرية للمؤسسة تقديرا لدورها فى خدمة قطاع غرب محافظة الأقصر.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تمت إضافة 3 مقرات جديدة مؤخراً لأندية السكان للمديرية، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ( unfpa) ومؤسسة اتجاه، وذلك ليصبح عدد المقرات 6 مقرات لأندية السكان، وهى "مركز شباب المحاميد بحرى بأرمنت - مركز شباب الخضيرات بالبياضية - مركز شباب الزينية بحرى بالزينية - مركز شباب السلام بإسنا - مركز شباب الحسينات بالطود - مركز شباب الأقالته بالقرنة".

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعا تنسيقيا لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنطقة الأقصر الأزهرية، لمناقشة خطة برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية الذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية.