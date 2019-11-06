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محافظ القاهرة يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام.. صور

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:07 م
محافظ القاهرة يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام.. صور جانب من الجولة التفقدية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح منذ قليل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى شبرا العام كوتشنر، بشبرا كاول وحدة قسطرة داخل مستشفيات وزارة الصحة.
 
واستمع المحافظ لشرح واف عن إمكانيات الوحدة ومدى أهميتها فى القضاء على قوائم الانتظار ومعاناة عدد كبير من مرضى القلب فى مصر وسيتم إجراء عمليات بالمجان.
 
ورافق المحافظ الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الصحة بالقاهرة واللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية واللواء محمد عقل رئيس حى شبرا، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الصحة.
 
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شبرا

قسطرة القلب

القسطرة

القاهرة

مستشفي شبرا

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